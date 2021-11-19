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Россиянам предрекли пожизненные QR-коды на транспорте

Елена Прошина
55 минут назад

QR-коды на транспорте могут остаться с россиянами навсегда. Такое предположение высказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), опираясь на данные источника в авиаотрасли.

Россиянам предрекли пожизненные QR-коды на транспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О том, что QR-коды вводят на очень длительную перспективу, если не навсегда, свидетельствует хотя бы то, что на внедрение будет затрачено очень большое количество времени и денег. Затем — на доработку функционала, расширение и так далее», — сообщает АТОР.

В свою очередь генеральный директор глобальной системы бронирования Amadeus (Россия) Леонид Мармерт добавил, что в случае введения системы QR-кодов в общественном транспорте, включая самолеты, отменить их будет уже сложнее.

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«Внедрение технологий безопасных путешествий критично для восстановления перевозок, пострадавших в результате пандемии COVID-19. Все участники рынка, включая авиакомпании, аэропорты, IT-поставщиков, госструктуры должны объединить усилия, чтобы ускорить процесс», — заявил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе правительство России внесло в Государственную думу два законопроекта, согласно которым может быть введено использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. В случае принятия этих документов поменяются правила посещения как массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и непродовольственных магазинов, так и транспорта, включая поезда дальнего следования и самолеты.

Общество,Ассоциация туроператоров России,Госдума,Правительство РФ,
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