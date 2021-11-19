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Президент Болгарии назвал Крым русским

Газета.Ru
36 минут назад

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии. Выступая на дебатах с претендующими на пост главы государства, он также назвал Крым русским, пишет издание Web Cafe.

Президент Болгарии "признал" Крым русским
Фото: ReutersReuters

«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии», — объявил Радев.

Отвечая на уточняющий вопрос на крымскую тему, болгарский лидер ответил: «в настоящий момент Крым русский». По его словам, во внешней политике Болгарии необходим прагматизм.

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«Санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы. Россия — важнейший фактор в борьбе с терроризмом, и этого также нельзя забывать», — подчеркнул Радев.

Ранее в США назвали условие, способное помочь Украине «вернуть» Крым.

В мире,Румен Радев,Совет Европы,ЕС,
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