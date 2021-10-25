Главное за день: решение Путина по борьбе с COVID-19 и вопрос о членстве России в НАТО

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Россию предложили принять в НАТО

Турецкий журналист Мехмет Барлас считает, что НАТО будет соответствовать геополитическим реалиям только в том случае, если в состав альянса войдет Россия.

По мнению Барласа, борьба внутри НАТО сейчас масштабнее, чем противостояние альянса с внешним миром.

Путин потребовал закупить дорогостоящие лекарства от COVID-19

РИА НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством дал поручение провести централизованную закупку дорогостоящих лекарств для лечения больных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Набережных Челнах в жилом доме прогремел мощный взрыв

В жилом доме Набережных Челнов произошел взрыв. Об этом сообщил источник в местных экстренных службах.

"В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир на двух этажах", - заявил источник.

ПФР предупредил россиян о риске лишиться 10 тысяч рублей

Россиянам, не обращавшимся за единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей к учебному году, следует сделать это до 1 ноября.

Данную сумму по приказу президента России Владимира Путина начали перечислять всем гражданам с детьми-школьниками еще с августа 2021 года.

Попова обратилась с призывом к россиянам на фоне ситуации с COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить контакты и никуда не ездить во время нерабочих дней.

Главный санитарный врач попросила жителей страны использовать эти дни «для того, для чего они и предназначены».

Власти сообщили, будут ли продлены нерабочие дни в Москве

Для жителей Москвы нерабочие дни после 7 ноября продлевать не будут. Об этом рассказали в столичном оперштабе по коронавирусу.

Указом мэра Москвы нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября.

Молдавии потребовались доказательства долга перед «Газпромом»

Властям Молдавии нужно провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» до того, как признавать обязательства по ним, заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Данное заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Раскрыта причина исчезновения Светличной

Актриса Светлана Светличная не пропала, а перебралась жить ближе к родственникам и не хочет говорить на эту тему. Об этом рассказал актер Иван Николаев.

Ранее сообщалось, сто страдающая деменцией 80-летняя Светличная без вести пропала в Москве.

Талибы сделали заявление о казни волейболистки

Сообщения о том, что игрок афганской женской молодежной сборной по волейболу Махджубин Хакими была казнена членами движения «Талибан»* являются ложью.

Об этом заявил назначенный талибами президент Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин.

НЛО напугал пилотов и военных в Подмосковье

НЛО испугал летчиков и служащих сил ПВО в Подмосковье.