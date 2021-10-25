Главное за день: решение Путина по борьбе с COVID-19 и вопрос о членстве России в НАТО

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Турецкий журналист Мехмет Барлас считает, что НАТО будет соответствовать геополитическим реалиям только в том случае, если в состав альянса войдет Россия.
По мнению Барласа, борьба внутри НАТО сейчас масштабнее, чем противостояние альянса с внешним миром.
Президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством дал поручение провести централизованную закупку дорогостоящих лекарств для лечения больных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В жилом доме Набережных Челнов произошел взрыв. Об этом сообщил источник в местных экстренных службах.
"В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир на двух этажах", - заявил источник.
Россиянам, не обращавшимся за единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей к учебному году, следует сделать это до 1 ноября.
Данную сумму по приказу президента России Владимира Путина начали перечислять всем гражданам с детьми-школьниками еще с августа 2021 года.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить контакты и никуда не ездить во время нерабочих дней.
Главный санитарный врач попросила жителей страны использовать эти дни «для того, для чего они и предназначены».
Для жителей Москвы нерабочие дни после 7 ноября продлевать не будут. Об этом рассказали в столичном оперштабе по коронавирусу.
Указом мэра Москвы нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября.
Властям Молдавии нужно провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» до того, как признавать обязательства по ним, заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Данное заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
Актриса Светлана Светличная не пропала, а перебралась жить ближе к родственникам и не хочет говорить на эту тему. Об этом рассказал актер Иван Николаев.
Ранее сообщалось, сто страдающая деменцией 80-летняя Светличная без вести пропала в Москве.
Сообщения о том, что игрок афганской женской молодежной сборной по волейболу Махджубин Хакими была казнена членами движения «Талибан»* являются ложью.
Об этом заявил назначенный талибами президент Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин.
НЛО испугал летчиков и служащих сил ПВО в Подмосковье.
Странный белый шар сначала обозначился на радарах, а после его визуально наблюдали пилоты самолетов, которые пролетали в этой области.