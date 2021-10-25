Для жителей Москвы нерабочие дни после 7 ноября продлевать не будут. Об этом рассказали в столичном оперштабе по коронавирусу.

Напомним, указом мэра Москвы нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября. Кроме этого, в городе уже действует ряд мер по профилактике коронавируса. Так, 30% сотрудников компаний должны быть переведены на дистанционный режим работы, жители в возрасте старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать изоляцию. Комплекс введенных мер призван помочь замедлению темпа распространения инфекции.

Ранее 25 октября сообщалось, что за сутки в Москве были госпитализированы 1335 человек с коронавирсной инфекцией, на ИВЛ находятся 711 человек. Эти цифры привели в оперштабе.

Также уточнялось, что в городе выздоровели еще 3892 пациента после прохождения лечения от ковида. Умерли 83 пациента, у всех был подтвержденный диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.