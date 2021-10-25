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Москвичам рассказали о продлении нерабочих дней

Анна Безрукова
21 минуту назад

Для жителей Москвы нерабочие дни после 7 ноября продлевать не будут. Об этом рассказали в столичном оперштабе по коронавирусу.

Напомним, указом мэра Москвы нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября. Кроме этого, в городе уже действует ряд мер по профилактике коронавируса. Так, 30% сотрудников компаний должны быть переведены на дистанционный режим работы, жители в возрасте старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать изоляцию. Комплекс введенных мер призван помочь замедлению темпа распространения инфекции.

Ранее 25 октября сообщалось, что за сутки в Москве были госпитализированы 1335 человек с коронавирсной инфекцией, на ИВЛ находятся 711 человек. Эти цифры привели в оперштабе.

Высокую смертность пациентов с COVID объяснили

Также уточнялось, что в городе выздоровели еще 3892 пациента после прохождения лечения от ковида. Умерли 83 пациента, у всех был подтвержденный диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Кроме этого, стало известно, что в Москве были открыты дополнительные 30 пунктов, где можно бесплатно пройти экспресс-тест на COVID-19. Новые пункты доступны в 13 центрах госуслуг «Мои документы», на территории десяти торговых центров и семи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Пункты быстрой диагностики функционируют в соответствии с графиком учреждений, а в ТПУ — каждый день с 09:00 до 21:00.

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