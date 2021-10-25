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Раскрыта причина исчезновения Светличной

Анна Безрукова
43 минуты назад

Актриса Светлана Светличная не пропала, а перебралась жить ближе к родственникам и не хочет говорить на эту тему. Об этом РИА Новости рассказал актер Иван Николаев.

Раскрыта причина исчезновения Светличной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, сто страдающая деменцией 80-летняя Светличная без вести пропала в Москве. Уточнялось, что она не показывалась дома уже с 20 октября. Родственники актрисы были в панике, полиция приступила к розыскам.

Напомним, в прошлом году распространилась информация, что 37-летний актер Иван Николаев, который стал часто проведывать 80-летнюю Светлану Светличную на фоне ее обещания лишить родных наследства в виде квартиры в центре Москвы, заявил, что жилплощадь артистки его не интересует. В беседе с изданием «Комсомольской правды» он подчеркнул, что навещает артистку по старой дружбе.

Также ранее Светличная в эфире программы «Звезды сошлись» говорила, что ее родственники якобы хотят ее смерти. Актриса рассказала, что в июле 2020 года ее едва не убили осветительным прибором два парня, которых под видом журналистов к ней привела внучка Мария. В тот раз актриса, по ее словам, отделалась ушибами.

Светлана Светличная пропала без вести

После этого инцидента Светличная обнаружила у себя в квартире семь шариков ртути, которая, как пояснила актриса, пагубно сказалась на ее состоянии: у нее отмечались недомогание и рвота. Звезда советского кино сделала вывод, что ее хотят убить ее родные, поэтому актриса приняла решение лишить их без наследства в виде московской квартиры. Она пояснила, что планирует оставить квадратные метры постороннему человеку.
Шоу-бизнес,Иван Николаев,Светлана Светличная,Комсомольская правда,РИА Новости,
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