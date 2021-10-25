Попова обратилась с призывом к россиянам на фоне ситуации с COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить контакты и никуда не ездить во время нерабочих дней.

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Как сообщает РИА Новости, главный санитарный врач попросила жителей страны использовать эти дни «для того, для чего они и предназначены».

«Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие — для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать», — сказала Попова.

Напомним, что 20 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября, или продлить их после 7 ноября.

Ранее Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, по всей России клубы и заведения общепита должны быть закрыты с 23:00 до 6:00, главы регионов должны обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты, а сотрудники старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания должны быть переведены на удаленку.