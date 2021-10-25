В жилом доме Набережных Челнов произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.

"В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир на двух этажах", - заявил источник.

Происшествие случилось в панельной пятиэтажке на двух верхних этажах. Повреждены кровля дома и не менее четырех квартир.

Информации о жертвах и числе пострадавших ЧП пока нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Согласно данным очевидцев, взрыв произошел в квартире на 5 этаже в доме 48/20. Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона направляются к месту вызова.