НЛО напугал пилотов и военных в Подмосковье

НЛО испугал летчиков и служащих сил ПВО в Подмосковье. Странный белый шар сначала обозначился на радарах, а после его визуально наблюдали пилоты самолетов, которые пролетали в этой области, сообщает Telegram-канал «112».

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Силы ПВО подали сигнал «Режим», который предназначен для нарушителей воздушных границ страны и требует от летательного средства либо покинуть пределы воздушного пространства, либо совершить посадку. Через некоторое время шар исчез с радаров.

Согласно предположению наземных служб, летательным объектом был дрон. Сейчас проводится проверка.

Напомним, что в летом 2021 года разведка США представила доклад для Конгресса о необъяснимых воздушных явлениях, которые наблюдались в Америке в последние десятилетия.

В период с 2004 по 2021 год власти зафиксировали 144 неопознанных воздушных явления, 80 из которых с помощью приборов и датчиков. Еще в 11 случаях американские пилоты сообщали, что были близки к столкновению с НЛО.