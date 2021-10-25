НЛО напугал пилотов и военных в Подмосковье

НЛО испугал летчиков и служащих сил ПВО в Подмосковье. Странный белый шар сначала обозначился на радарах, а после его визуально наблюдали пилоты самолетов, которые пролетали в этой области, сообщает Telegram-канал «112».
Силы ПВО подали сигнал «Режим», который предназначен для нарушителей воздушных границ страны и требует от летательного средства либо покинуть пределы воздушного пространства, либо совершить посадку. Через некоторое время шар исчез с радаров.
Согласно предположению наземных служб, летательным объектом был дрон. Сейчас проводится проверка.
Напомним, что в летом 2021 года разведка США представила доклад для Конгресса о необъяснимых воздушных явлениях, которые наблюдались в Америке в последние десятилетия.
В период с 2004 по 2021 год власти зафиксировали 144 неопознанных воздушных явления, 80 из которых с помощью приборов и датчиков. Еще в 11 случаях американские пилоты сообщали, что были близки к столкновению с НЛО.
Эксперты подтвердили, что это были не просто сбои приборов, а реально существующие объекты, однако подтвердить внеземное происхождение не смогли, сообщал ТАСС.