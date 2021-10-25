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Талибы сделали заявление о казни волейболистки

Алиса Селезнёва
1 час назад

Сообщения о том, что игрок афганской женской молодежной сборной по волейболу Махджубин Хакими была казнена членами движения «Талибан»* являются ложью. Об этом ТАСС заявил назначенный талибами президент Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин.

Ранее СМИ сообщили о смерти Махджубин Хакими. Утверждалось, что девушка была обезглавлена талибами, ее родственникам угрожали, и из-за этого они скрывали смерть спортсменки.

«Новости об убийстве спортсменки талибами нельзя назвать иначе, чем ложью и клеветой», - заявил Мотмаин.

Он напомнил, что в Афганистане была объявлена всеобщая амнистия, под которую попали даже те жители страны, которые годами сражались против движения «Талибан», например бывший губернатор Герата Исмаил Хана.

При этом после появления в средствах массовой информации сообщений об убийстве Махджубин Хакими ее родственники и друзья сообщили, что девушка погибла в начале августа. Еще до того, как члены радикального движения взяли Афганистан под свой контроль.

Так, Райхана Хашими, которая утверждает, что лично знала Махджабин, написала в Twitter, что волейболистка была членом коммандос Афганской национальной армии и была убита родственниками со стороны мужа за 10 дней до того, как талибы взяли Кабул. Также брат Махджабин Скандар Хакими 7 августа изменил свой аватар в социальной сети Facebook на черный квадрат. Более 100 человек в соцсети выразили Хакими соболезнования.

Родственники афганской волейболистки опровергли ее казнь талибами

Ситуация в Афганистане резко обострилась на фоне вывода американских войск, находившихся в стране с 2001 года. Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейшие провинции и 15 августа в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана покинул страну. В начале сентября талибы сформировали временное правительство.

*организация признана террористической и запрещена в России

В мире,Видео,Талибан,ИТАР-ТАСС,
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