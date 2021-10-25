В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+21° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.51
Войти в почту

Россию предложили принять в НАТО

Мария Иванова
1 час назад

Турецкий журналист Мехмет Барлас считает, что НАТО будет соответствовать геополитическим реалиям только в том случае, если в состав альянса войдет Россия. Об этом он заявил в своей статье для Sabah.

По мнению Барласа, борьба внутри НАТО сейчас масштабнее, чем противостояние альянса с внешним миром. К примеру, Турция и Греция, составляющие его юго-восточное крыло, «находятся на грани войны». Кроме того, США «кормят и поддерживают врагов Турции», а Анкара дружит с неугодной альянсу Москвой.

«Когда создавалось НАТО, советский блок угрожал демократическим странам. Так в итоге был образован Варшавский договор. Но сейчас нет ни советской угрозы, ни Варшавского договора», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что РФ активнее стран НАТО борется с терроризмом.

«Сейчас имеет смысл создать НАТО, совместимую с новыми мировыми условиями. Для этого в первую очередь Россия должна вступить в НАТО», - заявил Барлас.

Автор считает, что для устранения нестабильности на Ближнем Востоке в НАТО также следовало бы принять Израиль.

На Украине заявили о создании Байденом мира без России

Россия с 1 ноября приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также власти решили закрыть информбюро альянса и военную миссию связи в Москве.

Такое решение было принято после того, как альянс сократил размер российского представительства при НАТО вдвое - восьмерых дипломатов обязали покинуть миссию. В НАТО их заподозрили в связях с российской разведкой.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение не связано с конкретным событием и было принято из-за «усиления вредоносной деятельности» Москвы.

В России подозрения в адрес дипломатов отвергли. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал причиной высылки то, что НАТО после «афганской эпопеи» не смогло обойтись «без жупела «российской угрозы».

В мире,Видео,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,НАТО,МИД,
257
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители