Россию предложили принять в НАТО

Турецкий журналист Мехмет Барлас считает, что НАТО будет соответствовать геополитическим реалиям только в том случае, если в состав альянса войдет Россия. Об этом он заявил в своей статье для Sabah.

По мнению Барласа, борьба внутри НАТО сейчас масштабнее, чем противостояние альянса с внешним миром. К примеру, Турция и Греция, составляющие его юго-восточное крыло, «находятся на грани войны». Кроме того, США «кормят и поддерживают врагов Турции», а Анкара дружит с неугодной альянсу Москвой.

«Когда создавалось НАТО, советский блок угрожал демократическим странам. Так в итоге был образован Варшавский договор. Но сейчас нет ни советской угрозы, ни Варшавского договора», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что РФ активнее стран НАТО борется с терроризмом.

«Сейчас имеет смысл создать НАТО, совместимую с новыми мировыми условиями. Для этого в первую очередь Россия должна вступить в НАТО», - заявил Барлас.

Автор считает, что для устранения нестабильности на Ближнем Востоке в НАТО также следовало бы принять Израиль.

Россия с 1 ноября приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также власти решили закрыть информбюро альянса и военную миссию связи в Москве.

Такое решение было принято после того, как альянс сократил размер российского представительства при НАТО вдвое - восьмерых дипломатов обязали покинуть миссию. В НАТО их заподозрили в связях с российской разведкой.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение не связано с конкретным событием и было принято из-за «усиления вредоносной деятельности» Москвы.