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Главное за день: Взлет цен на газ из-за "Газпрома" и меры против НАТО

Елена Прошина
15 минут назад

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Лавров объявил об ответных мерах против НАТО

Видео дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

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Цены на газ в Европе взлетели после решения «Газпрома»

Отказ «Газпрома» выкупать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) на ноябрь привел к резкому взлету цен на газ в Европе, хотя еще в начале торгов в понедельник, 18 октября, они опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Москвичей начнут штрафовать за спущенные маски

Пассажиров московского метро предупредили о штрафах за спущенные с носа маски.

Более 400 контролеров работают на станциях столичной подземки, и теперь они будут следить за тем, чтобы пассажиры не спускали маски на подбородок.

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Медведчук поставил точку в вопросе с гражданством РФ

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном наличии у него российского паспорта заявил, что имеет только украинское гражданство.

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Мигранты устроили массовую драку в Москве

В московском районе Коптево произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов и россиян. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что одного из пострадавших госпитализировали с ножевым ранением.

Конфликт перерос в поножовщину во время совместного распития алкоголя.

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В наряде журналистки на встрече с Путиным увидели провокацию

Образ американской журналистки Хэдли Гэмбл, которая взяла интервью у президента России Владимира Путина, больше подошел бы для коктейльной вечеринки, чем для деловой встречи, считает специалист по этикету Альбина Холгова. Она отметила, что о реальной мотивации выбора подобного наряда судить сложно, возможно, речь шла о намеренной провокации.

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"Будем надеяться, что он не умрет": Песков о ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5.

«Будем надеяться, что он не умрет (в заключении. — прим. ред.)... Слава богу, что он жив», — сказал Песков.

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Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер на 85-м году жизни от осложнений коронавирусной инфекции.

Пауэлл являлся Государственным секретарем США в 2001-2004 годах, был первым чернокожим на этом посту. После отставки был членом совета директоров венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers.

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В мире,Владимир Зеленский,Колин Пауэлл,Алексей Навальный,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Виктор Медведчук,Владимир Путин,НАТО,Газпром,МИД,РЕН ТВ,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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