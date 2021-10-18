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Москвичей предупредили о штрафе в пять тысяч рублей за спущенные маски

Мослентаиещё 2
56 минут назад

Пассажиров московского метро предупредили о штрафах за спущенные с носа маски. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Москвичей начнут штрафовать за спущенные маски
Фото: ТАССТАСС

Более 400 контролеров работают на станциях столичной подземки, и теперь они будут следить за тем, чтобы пассажиры не спускали маски на подбородок. Уточняется, что средство индивидуальной защиты должно обязательно прикрывать нос и рот пассажира. Такие меры будут действовать как в метро, так и в другом наземном городском транспорте. Сумма штрафа за нарушение предписаний составит пять тысяч рублей.

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Ранее заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева напомнила, что маски следует надевать еще до входа в вагон или салон транспортного средства.

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