Москвичей начнут штрафовать за спущенные маски

Более 400 контролеров работают на станциях столичной подземки, и теперь они будут следить за тем, чтобы пассажиры не спускали маски на подбородок. Уточняется, что средство индивидуальной защиты должно обязательно прикрывать нос и рот пассажира. Такие меры будут действовать как в метро, так и в другом наземном городском транспорте. Сумма штрафа за нарушение предписаний составит пять тысяч рублей.