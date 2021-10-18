Россиян ждут штрафы за неправильное содержание животных

Правительство России поддержало предложенный Московской областной думой законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр областного парламента.
«Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных - законопроект поддержан», - говорится в сообщении Мособлдумы.
Напомним, что в российском законодательстве прописаны правила содержания животных, касающиеся обеспечения надлежащего ухода и оказания своевременной ветеринарной помощи, порядка стерилизации, условий передачи новому хозяину или в приют.
Кроме того, в правилах указаны требования по содержанию и выгулу питомцев и перечислены права проживающих в многоквартирном доме людей. При этом ответственности за нарушение правил ранее предусмотрено не было.
После доработки законопроекта в связи с замечаниями правительства он будет направлен на рассмотрение в Госдуму. В случае принятия документа россиянам, нарушившим требования к содержанию домашних животных, будут грозить штрафы от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение - от 1500 до 3000 рублей.