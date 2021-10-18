Россиян ждут штрафы за неправильное содержание животных

Правительство России поддержало предложенный Московской областной думой законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр областного парламента.

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«Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных - законопроект поддержан», - говорится в сообщении Мособлдумы.

Напомним, что в российском законодательстве прописаны правила содержания животных, касающиеся обеспечения надлежащего ухода и оказания своевременной ветеринарной помощи, порядка стерилизации, условий передачи новому хозяину или в приют.

Кроме того, в правилах указаны требования по содержанию и выгулу питомцев и перечислены права проживающих в многоквартирном доме людей. При этом ответственности за нарушение правил ранее предусмотрено не было.