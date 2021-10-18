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Россиян ждут штрафы за неправильное содержание животных

Вероника Полынина
46 минут назад

Правительство России поддержало предложенный Московской областной думой законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр областного парламента.

Россиян ждут штрафы за неправильное содержание животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных - законопроект поддержан», - говорится в сообщении Мособлдумы.

Напомним, что в российском законодательстве прописаны правила содержания животных, касающиеся обеспечения надлежащего ухода и оказания своевременной ветеринарной помощи, порядка стерилизации, условий передачи новому хозяину или в приют.

Кроме того, в правилах указаны требования по содержанию и выгулу питомцев и перечислены права проживающих в многоквартирном доме людей. При этом ответственности за нарушение правил ранее предусмотрено не было.

После доработки законопроекта в связи с замечаниями правительства он будет направлен на рассмотрение в Госдуму. В случае принятия документа россиянам, нарушившим требования к содержанию домашних животных, будут грозить штрафы от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение - от 1500 до 3000 рублей.

Общество,Госдума,Правительство РФ,
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