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Массовая драка с участием мигрантов произошла в Москве

Мослентаиещё 1
21 минуту назад

В московском районе Коптево произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов и россиян. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что одного из пострадавших госпитализировали с ножевым ранением.

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конфликт перерос в поножовщину во время совместного распития алкоголя. В потасовке участвовали сотрудники «Жилищника». Причина инцидента остается неизвестной.

После драки силовики задержали 23 человека. Проводится проверка, по итогам которой приезжим участникам может грозить депортация.

Ранее уроженки Киргизии устроили массовую драку на улице Хачатуряна в Москве. В конфликте в основном принимали участие молодые мигрантки. Девушки рассказали полицейским, что не смогли мирно решить словесный конфликт.

Происшествия,РЕН ТВ,
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