Массовая драка с участием мигрантов произошла в Москве

В московском районе Коптево произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов и россиян. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что одного из пострадавших госпитализировали с ножевым ранением.

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Конфликт перерос в поножовщину во время совместного распития алкоголя. В потасовке участвовали сотрудники «Жилищника». Причина инцидента остается неизвестной.

После драки силовики задержали 23 человека. Проводится проверка, по итогам которой приезжим участникам может грозить депортация.