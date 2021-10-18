Медведчук поставил точку в вопросе с гражданством РФ

«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – приводятся его слова на сайте ОПЗЖ.