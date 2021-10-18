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Медведчук опроверг наличие российского гражданства

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном наличии у него российского паспорта заявил, что имеет только украинское гражданство.

Медведчук поставил точку в вопросе с гражданством РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – приводятся его слова на сайте ОПЗЖ.

Также Медведчук заявил, что продолжит политическую борьбу, отстаивая принципы программы своей партии ОПЗЖ.

«И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: «Делай что должно, и будет как будет», – заявил политик.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность «обмена» Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины». Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин высказал версию, что Киев взял Медведчука в заложники, чтобы «обменять на дешевый газ».

В Раде раскрыли план Зеленского по обмену Медведчука на дешевый газ

Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.

В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.

8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу дела, в том числе и к аресту.
В мире,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,СБУ,
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