«Первое — это, конечно, голые ноги. Они запрещены даже в вечерней системе координат, не говоря уже про деловую встречу, особенно когда речь идет уже о встрече с президентами стран. Так что тут обязательны колготки или самые тонкие чулки. Второе — туфли. Писали, что каблук там высотой 12 сантиметров, мне кажется, что он был ниже, но это все равно перебор», — заметила специалист.