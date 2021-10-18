Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер на 85-м году жизни от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом передает Reuters.

Фото: Reuters Reuters

Пауэлл являлся Государственным секретарем США в 2001-2004 годах, был первым чернокожим на этом посту. После отставки был членом совета директоров венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers.

С 1958 по 1993 год проходил службу в армии США, преодолел путь от младшего лейтенанта до генерала, воевал во Вьетнаме, после чего был советником президента Рональда Рейгана по военным вопросам с 1987 по 1989 год. С 1989 по 1993 год занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов армии США. После отставки присоединился к Республиканской партии, занимая при этом умеренную позицию, на выборах президента в 2008 году выступил в поддержку кандидата от демократов - Барака Обаму.

После увольнения с армейской службы Пауэлл работал над автобиографией, получившей название "My American Journey". В этой книге он охарактеризовал свою карьеру как воплощение "американской мечты".