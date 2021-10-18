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Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Елена Прошина
23 минуты назад

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер на 85-м году жизни от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом передает Reuters.

Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Фото: ReutersReuters

Пауэлл являлся Государственным секретарем США в 2001-2004 годах, был первым чернокожим на этом посту. После отставки был членом совета директоров венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers.

С 1958 по 1993 год проходил службу в армии США, преодолел путь от младшего лейтенанта до генерала, воевал во Вьетнаме, после чего был советником президента Рональда Рейгана по военным вопросам с 1987 по 1989 год. С 1989 по 1993 год занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов армии США. После отставки присоединился к Республиканской партии, занимая при этом умеренную позицию, на выборах президента в 2008 году выступил в поддержку кандидата от демократов - Барака Обаму.

После увольнения с армейской службы Пауэлл работал над автобиографией, получившей название "My American Journey". В этой книге он охарактеризовал свою карьеру как воплощение "американской мечты".

Пауэлла наградили медалями "За выдающиеся заслуги на военной службе", "За выдающиеся заслуги", "За отличную службу в Вооруженных силах", "Бронзовая звезда", медалью "Бронзового сердца", а также двумя "Президентскими медалями Свободы" и "Золотой медалью Конгресса". Помимо этого он был кавалером британского Ордена Бани.

В мире,Колин Пауэлл,Рональд Рейган,Барак Обама,Республиканская партия США,Комитет начальников штабов,Reuters,
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