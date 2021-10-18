Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой, пишет «Коммерсант».
Кроме того, сообщается, что Информационное бюро альянса в Москве будет закрыто.
«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней... Прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии», - заявил Лавров.
Ранее сообщалось, что такие ответные меры могут быть предприняты в ответ на высылку восьми российских дипломатов.
«Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там», — заявлял источник «Коммерсанта».
6 октября стало известно, что из 20 сотрудников постпредства РФ при НАТО восемь человек вышлют как «необъявленных сотрудников разведки», а еще две позиции упразднят.