«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней... Прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии», - заявил Лавров.