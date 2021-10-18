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Россия приостановит работу представительства при НАТО

Елена Прошина
50 минут назад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой, пишет «Коммерсант».

Кроме того, сообщается, что Информационное бюро альянса в Москве будет закрыто.

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней... Прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии», - заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что такие ответные меры могут быть предприняты в ответ на высылку восьми российских дипломатов.

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«Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там», — заявлял источник «Коммерсанта».

6 октября стало известно, что из 20 сотрудников постпредства РФ при НАТО восемь человек вышлют как «необъявленных сотрудников разведки», а еще две позиции упразднят.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД,
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