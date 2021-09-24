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Главное за день: Россия столкнется с проблемами из-за ЧВК Вагнера

Елена Прошина
27 минут назад

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Россию предупредили о «серьезных последствиях» из-за ЧВК Вагнера

Видео дня
Amadou Keita / Reuters

Развертывание деятельности частной военной компании "Вагнер" в Мали будет иметь серьезные последствия, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла в четверг.

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Россия отказалась отправить делегацию в ПАСЕ

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ.

Он уточнил, что наблюдение за мероприятием будет осуществляться дистанционно.

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С Зеленским произошел конфуз в ООН

За спиной президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом вместо украинского флага оказался флаг Мальдив.

На этот конфуз обратил внимание, в частности, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

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Основатель «Магнита» Галицкий сообщил о болезни

Основатель и бывший совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий заявил, что болен и не хотел бы, чтобы возглавляемый им футбольный клуб «Краснодар» зависел только от него.

«Я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи», — признался Галицкий.

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Тела двух курсантов нашли в московской квартире

РИА НОВОСТИ

Тела двух 19-летних курсантов, юноши и девушки, обнаружили в квартире на западе Москвы.

Их нашел в квартире отец девушки, приехавший проведать дочь.

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Ученый назвал «дельта»-штамм последним заразным вариантом коронавируса

Президент американской Академии профилактической медицины Алмаз Шарман считает «дельта»-штамм коронавируса последним агрессивным вариантом.

По мнению Шармана, «дельта»-штамм потеряет свою заразность, когда количество вакцинированных увеличится. Тогда пандемия пойдет на спад.

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Глава пермского СК оставил предсмертную записку

СУ СКР по Пермскому краю

Покончивший с собой глава пермского управления Следственного комитета России (СКР) полковник Сергей Сарапульцев адресовал предсмертную записку Богу.

По данным издания, в записке полковник просит помиловать его и простить за грехи «вольные и не вольные».

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Россия из-за Украины продаст последний фрегат проекта 11356

Россия продаст зарубежному заказчику последний построенный фрегат проекта 11356, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес», — сказал руководитель.

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Максакову отправили в Кащенко

Оперная певица Мария Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в больнице в рамках рассмотрения судом иска ее детей о передаче квартиры в Москве. Об этом пишет «СтарХит».

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В мире,Сергей Сарапульцев,Мария Максакова-Игенбергс,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Жан-Ив Ле Дриан,Алексей Рахманов,Сергей Галицкий,Петр Толстой,Сергей Лавров,Верховная Рада,Объединенная судостроительная корпорация,"Магнит",Генассамблея ООН,Госдума,ООН,СКР,МИД,StarHit,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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