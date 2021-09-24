Главное за день: Россия столкнется с проблемами из-за ЧВК Вагнера

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Развертывание деятельности частной военной компании "Вагнер" в Мали будет иметь серьезные последствия, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла в четверг.
Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ.
Он уточнил, что наблюдение за мероприятием будет осуществляться дистанционно.
За спиной президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом вместо украинского флага оказался флаг Мальдив.
На этот конфуз обратил внимание, в частности, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.
Основатель и бывший совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий заявил, что болен и не хотел бы, чтобы возглавляемый им футбольный клуб «Краснодар» зависел только от него.
«Я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи», — признался Галицкий.
Тела двух 19-летних курсантов, юноши и девушки, обнаружили в квартире на западе Москвы.
Их нашел в квартире отец девушки, приехавший проведать дочь.
Президент американской Академии профилактической медицины Алмаз Шарман считает «дельта»-штамм коронавируса последним агрессивным вариантом.
По мнению Шармана, «дельта»-штамм потеряет свою заразность, когда количество вакцинированных увеличится. Тогда пандемия пойдет на спад.
Покончивший с собой глава пермского управления Следственного комитета России (СКР) полковник Сергей Сарапульцев адресовал предсмертную записку Богу.
По данным издания, в записке полковник просит помиловать его и простить за грехи «вольные и не вольные».
Россия продаст зарубежному заказчику последний построенный фрегат проекта 11356, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес», — сказал руководитель.
Оперная певица Мария Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в больнице в рамках рассмотрения судом иска ее детей о передаче квартиры в Москве. Об этом пишет «СтарХит».