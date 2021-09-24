Основатель «Магнита» Галицкий сообщил о болезни

Основатель и бывший совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий заявил, что болен и не хотел бы, чтобы возглавляемый им футбольный клуб «Краснодар» зависел только от него. Об этом он рассказал YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

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«Я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы», — признался Галицкий.

При этом он отказался называть диагноз, отметив, что предпочитает не говорить о личном. Галицкий подчеркнул, что сказал о своей болезни только из уважения к болельщикам клуба.

«Говорю о болезни только потому, что я — общественная фигура. Не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики вправе понимать, что происходит. И должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Этим мы и ограничимся», - отметил Сергей Галицкий.

Галицкий основал в 1994 году сеть магазинов «Магнит», однако в феврале 2018 года продал свою часть акций компании группе ВТБ.