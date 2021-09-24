С Зеленским произошел конфуз в ООН

За спиной президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом вместо украинского флага оказался флаг Мальдив. На этот конфуз обратил внимание, в частности, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

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На этой неделе украинский лидер во второй раз побывал в Соединенных Штатах во второй раз за время своего президентства. Программа визита включала и участие в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как отметил Кузьмин, на встрече Зеленский «по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы».

«Я сначала подумал, что это монтаж. Предположил, что злые оппоненты издеваются. Потом перепроверил — оказалось, нет, все правда... Украинского флага, очевидно, не нашлось. А вообще, какая разница», — написал Кузьмин.

Напомним, с 20 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводят в смешанном формате: заседания организуют в режиме очного присутствия и видеоконференции.