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Зеленского посадили на фоне флага Мальдив в ООН

Анна Безрукова
21 минуту назад

За спиной президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом вместо украинского флага оказался флаг Мальдив. На этот конфуз обратил внимание, в частности, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

С Зеленским произошел конфуз в ООН
Фото: ReutersReuters

На этой неделе украинский лидер во второй раз побывал в Соединенных Штатах во второй раз за время своего президентства. Программа визита включала и участие в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как отметил Кузьмин, на встрече Зеленский «по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы».

«Я сначала подумал, что это монтаж. Предположил, что злые оппоненты издеваются. Потом перепроверил — оказалось, нет, все правда... Украинского флага, очевидно, не нашлось. А вообще, какая разница», — написал Кузьмин.

Напомним, с 20 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводят в смешанном формате: заседания организуют в режиме очного присутствия и видеоконференции.

Зеленский раскритиковал Россию в пустом зале ООН

Ранее сообщалось, что бывший министр финансов Украины Игорь Уманский назвал Зеленского «монархом» после принятия закона об олигархах. Он считает, что украинский лидер использует политику для наращивания доходов, контролирует средства массовой информации, финансирует свою партию «Слуга народа» и осуществляет руководство монополиями.
В мире,Игорь Уманский,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Верховная Рада,Генассамблея ООН,ООН,
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