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Россия из-за Украины продаст последний фрегат проекта 11356

Lenta.ru
50 минут назад

Россия продаст зарубежному заказчику последний построенный фрегат проекта 11356, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Россия из-за Украины продаст последний фрегат проекта 11356
Фото: ТАССТАСС

«Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата», — сказал руководитель.

Как напоминает «Российская газета», изначально для Черноморского флота России планировалось построить шесть фрегатов проекта 11356, возведение которых «пришлось приостановить из-за нарушенных связей с Украиной, откуда поступали силовые установки». В результате российский флот получил только три таких корабля.

В сентябре «Укроборонпром» сообщил, что украинское государственное предприятие «Зоря» — «Машпроект» заключило контракт с индийской компанией Goa Shipyard на поставку двух двигателей М7Н2. Газотурбинными установками планируется оснастить многоцелевые корабли проекта 11356 типа Talwar, которые спроектированы Россией, но строятся Индией.

В августе 2017 года вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев заявил, что два фрегата проекта 11356, ранее заказанных Минобороны России, будут проданы Военно-морским силам Индии.

Армия,Игорь Пономарев,Алексей Рахманов,Министерство обороны,Объединенная судостроительная корпорация,Укроборонпром,"Российская газета",РИА Новости,
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