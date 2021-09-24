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Ле Дриан предупредил о "серьезных последствиях" в случае прихода ЧВК "Вагнер" в Мали

ТАСС
1 час назад

Развертывание деятельности частной военной компании "Вагнер" в Мали будет иметь серьезные последствия, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла в четверг.

Россию предупредили о «серьезных последствиях» из-за ЧВК Вагнера
Фото: Amadou Keita / ReutersAmadou Keita / Reuters

"Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы "Вагнер" в дела этой страны", - сообщили в пятницу в пресс-службе французского МИД.

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российских военнослужащих в Мали нет и никаких официальных переговоров об их присутствии там не ведется. Отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о ведении переговоров между властями Мали и ЧВК "Вагнер", Песков сказал, что не располагает такими данными.

Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР

14 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", назвав ее деятельность "несовместимой" с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. После этого представители ряда западных стран и Прибалтики подвергли критике возможный приход этой ЧВК в Мали.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в опубликованном в пятницу интервью газете Le Monde, что обсудила данный вопрос с министром обороны малийского переходного правительства и пригрозила "международной изоляцией" страны, если власти Мали заключат контракт о партнерстве с российскими наемниками. Она также выразила мнение, что подобный шаг приведет к "сокращению суверенитета" Мали.

В мире,Флоранс Парли,Жан-Ив Ле Дриан,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД,Le Monde,Reuters,
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