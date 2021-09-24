Американский ученый назвал «дельта»-штамм последним заразным вариантом коронавируса

Президент американской Академии профилактической медицины Алмаз Шарман считает «дельта»-штамм коронавируса последним агрессивным вариантом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По мнению Шармана, «дельта»-штамм потеряет свою заразность, когда количество вакцинированных увеличится. Тогда пандемия пойдет на спад.

Он пояснил, что штаммы могут либо быть заразными и поддающимися вакцинам, либо ускользать от действия вакцин, но при этом терять свою заразность. По словам ученого, это произошло с "альфа"-, "бета"- и "гамма"-вариантами коронавируса.

И сейчас остался только заразный «дельта»-штамм, который в перспективе также потеряет свою заразность. Он пояснил, что «дельта»-вариант вытеснил другие штаммы, так как является более контагиозным. В свою очередь, южноафриканский «бета»-штамм устойчив к вакцинам, но менее заразен.

Как сообщил Шарман, новые заразные штаммы коронавируса могут появиться в будущем, если не продолжить вакцинировать население.