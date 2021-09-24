Максакову отправили в Кащенко

Оперная певица Мария Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в больнице в рамках рассмотрения судом иска ее детей о передаче квартиры в Москве. Об этом пишет «СтарХит».

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Мария Максакова – оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, на Украину. В России у артистки остались дети от перового мужа Владимира Тюрина, которого в СМИ называют «лидером Братской ОПГ». В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве. В конце января певица вернулась на родину для участия в ряде судебных заседаний, после чего вновь уехала на Украину.

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В апреле стало известно, что несовершеннолетние сын и дочь артистки Илья и Людмила, которые живут с отцом, подали в суд, потребовав отдать им квартиру на Краснопресненской набережной в Москве.

Основным аргументом детей артистки является наличие дарственной, которую та когда-то подписала в их пользу. Но в тот момент, как уверяет оперная певица и ее адвокаты, она действовала под давлением и не отдавала себе отчета в том, что делает.

На очередном заседании по делу суд удовлетворил ходатайство представителей Максаковой о назначении ей психолого-психиатрической экспертизы в Алексеевской больнице — бывшей Кащенко.

«Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным», - заявила Максакова.

При этом она усомнилась в том, что результаты экспертизы будут приняты судом во внимание. Оперная певица также отметила, что спорная квартира – последнее ее имущество и выразила надежду, что будут учтены и интересы ее пятилетнего сына, которого артистка воспитывает одна.

«Если Тюрин заберет себе эту недвижимость, у нас просто не останется крыши над головой. Он настроился обобрать меня до нитки. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей», — считает оперная дива.