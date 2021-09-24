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Россия отказалась отправить делегацию в ПАСЕ

Елена Прошина
57 минут назад

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия отказалась отправить делегацию в ПАСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что наблюдение за мероприятием будет осуществляться дистанционно.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал как дискриминацию и нарушение соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы решение об ограничении перемещения российской делегации ПАСЕ по Страсбургу.

Также ранее сообщалось, что заслуженный врач РФ Владимир Круглый на международном конгрессе рассказал, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ было ограничено свободное перемещение по Страсбургу по той причине, что ЕС не признает вакцинацию «Спутником V».

«Ограничения на перемещение по Страсбургу для представителей российской делегации — один из вариантов „вакцинной дискриминации“. Это решение вступает в противоречие с соглашением о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Убежден, что без должной реакции оно не останется», — отмечал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Кроме этого, накануне Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался против участия делегации из России в осенней сессии ПАСЕ из-за запрета свободного перемещения по Страсбургу в связи с тем, что Евросоюз отказывается признавать вакцинацию российским препаратом «Спутник V».

Политика,Петр Толстой,Вячеслав Володин,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,Совет Европы,Госдума,ЕС,
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