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Пока вы не уснули: Кремль поспорил с Эрдоганом об "аннексии" Крыма

Елена Прошина
33 минуты назад

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Кремль ответил Эрдогану на слова об «аннексии» Крыма

В Кремле категорически не согласны с позицией Турции по Крыму и выражают сожаление по поводу того, что заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о полуострове прозвучало в момент подготовки его визита в Россию. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Германия не признала итоги российских выборов

Немецкое правительство не признало результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер. Она подчеркнула, что в Берлине присоединение Крыма к России считают «нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины».

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В покушении на советника Зеленского нашли иностранный след

ИА «Парламент»

Нацполиция Украины рассматривает среди версий покушения на первого помощника президента страны Сергея Шефира «участие спецслужб иностранных государств». Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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В Кремле назвали виновника роста цен на газ в Европе

Главным виновником «галопирующего роста» цен на газ в Европе является спотовый рынок, а «Газпром», напротив, остается самым надежным поставщиком топлива в регион. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В России обнаружен новый вариант коронавируса

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что в России и Германии летом 2021 года возник и начал распространяться новый штамм коронавируса. Препринт ученых с его описанием опубликован на bioRxiv.

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Россиянам повысят пенсии на 7,7 процентов

В 2022 году социальные пенсии в России проиндексируют на 7,7 процента. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что социальные пенсии повышают пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера к предыдущему году.

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Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

На борту предположительно находится шесть человек. На поиски Ан-26 направили вертолет Ми-8 Росавиации.

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Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы

Врачи вывели российского режиссера Андрея Звягинцева из состояния искусственной комы, в которой он находился из-за коронавируса. Как сообщает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

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«Ангелочек он был»: подросток зарезал родителей в Москве

В Москве задержан 16-летний подросток по подозрению в убийстве своих родителей. Тела супругов были обнаружены в квартире на северо-востоке Москвы со множественными колото-резанными ранами в ночь на 22 сентября.

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Такси в России подешевеет из-за нового закона

Новый «закон о такси», который в настоящее время активно разрабатывается, призван повысить прозрачность рынка перевозок, устранить с рынка нелегалов и ввести ответственность агрегаторов за безопасность пассажиров.

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В мире,Сергей Шефир,Ульрике Деммер,Игорь Клименко,Алексей Венедиктов,Андрей Звягинцев,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Газпром,Росавиация,Госдума,Эхо Москвы,ИТАР-ТАСС,
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