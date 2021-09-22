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Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы

Елена Прошина
25 минут назад

Врачи вывели российского режиссера Андрея Звягинцева из состояния искусственной комы, в которой он находился из-за коронавируса. Как сообщает в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что кинодеятеля госпитализировали с COVID-19 в начале июля. Сначала Звягинцева лечили в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, через месяц перевели в московскую ГКБ 23. Состояние режиссера оставалось тяжелым, а поражение легких достигло почти 90%, после чего его перевели в немецкую клинику.

На прошлой неделе в интернете появилась информация, что режиссера собираются выводить из искусственной комы. Некоторое время Звягинцев находился на аппарате ЭКМО, однако на 16 сентября его уже отключили от системы жизнеобеспечения и готовятся выводить из искусственного сна.

Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Лауреат премий Каннского и Венецианского фестивалей. Дважды номинирован на премию «Оскар». В 2015 году Звягинцев получил «Золотой глобус» за свой фильм «Левиафан».

Шоу-бизнес,Андрей Звягинцев,
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