Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы

Врачи вывели российского режиссера Андрея Звягинцева из состояния искусственной комы, в которой он находился из-за коронавируса. Как сообщает в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что кинодеятеля госпитализировали с COVID-19 в начале июля. Сначала Звягинцева лечили в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, через месяц перевели в московскую ГКБ 23. Состояние режиссера оставалось тяжелым, а поражение легких достигло почти 90%, после чего его перевели в немецкую клинику.

На прошлой неделе в интернете появилась информация, что режиссера собираются выводить из искусственной комы. Некоторое время Звягинцев находился на аппарате ЭКМО, однако на 16 сентября его уже отключили от системы жизнеобеспечения и готовятся выводить из искусственного сна.