Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

В Хабаровском крае перестал выходить на связь самолет Ан-26, на борту предположительно находится шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Как передают «Известия», на поиски Ан-26 направили вертолет Ми-8 Росавиации. Также издание уточняет, что это гражданский борт.
Сразу после происшествия сообщалось, что пропавший самолет проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, но неожиданно перестал выходить на связь и пропал с радаров.
По данным источника ТАСС, Ан-26 принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».
Чуть позже источник информагентства уточнил, что судно пропало на 38-м километре к юго-западу аэродрома Хабаровск-Центральный.
При этом другой информатор ТАСС сообщил, что самолет пропал рядом с Хехцирским заповедником.
Ан-26 является многоцелевым транспортным самолетом. Создан в ОКБ-153 (затем — ОКБ им. О. К. Антонова, Киев) в 1960-х годах на основе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Первый полет судно этого типа совершило 21 мая 1969 года. Принят на вооружение ВВС СССР 26 мая 1975 года.