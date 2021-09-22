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В покушении на советника Зеленского нашли иностранный след

Алиса Селезнёва
37 минут назад

Нацполиция Украины рассматривает среди версий покушения на первого помощника президента страны Сергея Шефира «участие спецслужб иностранных государств». Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге, трансляция которого опубликована на странице ведомства в Facebook.

В покушении на советника Зеленского нашли иностранный след
Фото: ИА «Парламент»ИА «Парламент»

Сегодня недалеко от Киева была обстреляна машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате нападения был ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

Попытка дестабилизации ситуации на Украине и давление на высшее должностное лицо рассматриваются среди основных версий покушения на первого помощника президента, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он также отметил, что еще одной версией является «участие спецслужб иностранных государств».

Зеленский записал видеообращение после покушения на своего помощника

Сам Сергей Шефир также выступил на брифинге. Он поблагодарил силовиков и назвал свою версию покушения.

«Никаких конфликтов в команде нет. Покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти», - подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил «излишне экзальтированным эмоциональным состоянием» попытки украинских политиков связать покушение на Сергея Шефира с «российским следом», пишет ТАСС.

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа». Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния», - пояснил представитель Кремля.

В мире,Игорь Клименко,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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