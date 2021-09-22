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Кремль ответил Эрдогану на слова об «аннексии» Крыма

Алиса Селезнёва
1 час назад

В Кремле категорически не согласны с позицией Турции по Крыму и выражают сожаление по поводу того, что заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о полуострове прозвучало в момент подготовки его визита в Россию. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее в ходе общеполитических дебатов на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция считает «важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины» и не признает «аннексию» Крыма.

Песков отметил, что в Кремле считают, что слова турецкого лидера были адресованы именно России.

«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента [Турции Эрдогана] в Российскую Федерацию. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами», - пояснил пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что Москве известна позиция Анкары по вопросу Крыма, однако в России с ней «категорически не согласны».

Визит Эрдогана в Россию намечен на 29 сентября.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.

Эрдоган отказался признавать Крым российским

Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Генассамблея ООН,ИТАР-ТАСС,
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