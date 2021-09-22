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Германия не признала итоги российских выборов

Мария Иванова
44 минуты назад

Немецкое правительство не признало результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Германия не признала итоги российских выборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Деммер подчеркнула, что в Берлине присоединение Крыма к России считают «нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», - заявила она.

По словам Деммер, в Германии также не согласны с тем, что на выборах в Госдуму голосовали жители ДНР и ЛНР с российским гражданством.

С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.

По итогам подсчета ста процентов протоколов «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме. Партия получила 49,82 процента голосов.

На втором месте КПРФ с результатом в 18,93 процента, третье место у ЛДПР - 7,55 процента голосов.

За ними следуют «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,46 процента) и партия «Новые люди» (5,32 процента). В Госдуму нового созыва проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.

Явка на думских выборах в Крыму составила 49,75 процента, победу на полуострове с результатом в 63,33 процента голосов одержала «Единая Россия», сообщало РИА Новости.

Политика,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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