В Москве задержан 16-летний подросток по подозрению в убийстве своих родителей. Тела супругов были обнаружены в квартире на северо-востоке Москвы со множественными колото-резанными ранами в ночь на 22 сентября. Уточняется, что 16-летний молодой человек состоял на учете и систематически употреблял наркотики.
О том, что задержанный подросток злоупотребляет запрещенными веществами, рассказывают и соседи семьи. Корреспонденту информационного портала Life.ru они сообщили, что незадолго до трагедии отец забрал мальчика с принудительного лечения. Видео опубликовано в Telegram-канале SHOT.
«Маленький он был очень хороший. Ангелочек он был, когда не под наркотой был», – поведали сотруднице СМИ женщины.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанного доставили в Следственный комитет России.