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«Ангелочек он был»: соседи рассказали об убившем родителей подростке. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве задержан 16-летний подросток по подозрению в убийстве своих родителей. Тела супругов были обнаружены в квартире на северо-востоке Москвы со множественными колото-резанными ранами в ночь на 22 сентября. Уточняется, что 16-летний молодой человек состоял на учете и систематически употреблял наркотики.

О том, что задержанный подросток злоупотребляет запрещенными веществами, рассказывают и соседи семьи. Корреспонденту информационного портала Life.ru они сообщили, что незадолго до трагедии отец забрал мальчика с принудительного лечения. Видео опубликовано в Telegram-канале SHOT.

«Маленький он был очень хороший. Ангелочек он был, когда не под наркотой был», – поведали сотруднице СМИ женщины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанного доставили в Следственный комитет России.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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