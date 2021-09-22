В Москве задержан 16-летний подросток по подозрению в убийстве своих родителей. Тела супругов были обнаружены в квартире на северо-востоке Москвы со множественными колото-резанными ранами в ночь на 22 сентября. Уточняется, что 16-летний молодой человек состоял на учете и систематически употреблял наркотики.