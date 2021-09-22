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В России обнаружен новый вариант коронавируса

Lenta.ruиещё 5
46 минут назад

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что в России и Германии летом 2021 года возник и начал распространяться новый штамм коронавируса. Препринт ученых с его описанием опубликован на bioRxiv.

В России обнаружен новый вариант коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К августу, как отмечают исследователи из Маастрихтского университета, было выявлено 533 случая заражения новым штаммом B.1.1.523. Большинство из них наблюдалось в России и Германии, однако были зарегистрированы случаи в США и Австралии.

«Филогенетический анализ позволяет заключить, что страной происхождения штамма, скорее всего, является Россия, так как первый штамм был зафиксирован в Москве», — отметили исследователи.

Ученые указали на то, что в геноме B.1.1.523 сочетаются ключевые мутации «бета»- и «дельта»-вариантов SARS-CoV-2, в частности мутации, связанные с изменением формы S-белка — ключевого инструмента вируса для проникновения в клетку и дальнейшей репликации там.

«Он может быть вызывающим интерес (по классификации ВОЗ — прим. «Ленты.ру») вариантом и должен тщательно отслеживаться», — резюмировали исследователи.

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