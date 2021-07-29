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Пока вы не уснули: в Раде посетовали на упущенный шанс "шантажировать весь мир"

Елена Прошина
36 минут назад

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Депутат Рады заявил об упущенном шансе Киева "шантажировать весь мир"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что первый президент Украины Леонид Кравчук совершил большую ошибку, подписав Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США, и таким образом отказавшись от ядерного оружия. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Арахамии, если бы Киев сохранил ядерное оружие, то мог бы сейчас "шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как в настоящее время это происходит в других странах".

Также депутат отметил, что "если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому, о другом и так далее".

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«Печеньки из Белого дома»: Захарова высмеяла Тихановскую

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о смысле "печенек из Белого дома", которые американский лидер Джо Байден преподнес оппозиционерке и экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Дипломат обнаружила аналогию, проведя языковую параллель.

Мария Захарова рассказала, по какой причине в действительности президент США Джо Байден подарил бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской печенье. Как считает официальный представитель российского МИД, это стало не просто подарком оппозиционеру из другой страны, но замаскированным "способом управления".

"Тихановская рассказала, что Байден после окончания встречи с ней вернулся и вручил ей "печеньки из Белого дома". Это ее прямое высказывание. Слово в слово. Казалось бы, не может быть реальность столь прекрасной. А вот и нет. Может", - шутливо написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

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Секс-скандал: посла Молдавии отозвали из России

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был отозван в Кишинев для консультаций в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц посольства. Об этом сообщает портал Deschide.md.

СМИ удалось выяснить имя жертвы, однако журналисты не стали раскрывать его "по понятным причинам".

Согласно публикации, женщине удалось убежать из отеля.

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В Швеции описали сценарий будущей войны с участием России

Существует вероятность масштабного военного конфликта в Европе в ближайшем будущем. Соответствующее мнение выразил шведский эксперт Густав Рейнфельдт в статье для газеты Dagens industri.

Основную опасность нового конфликта специалист видит в желании стран изменить свои государственные границы. Основанием для нового передела мира, как считает Рейнфельдт, станут агрессивный национализм, стремление к территориальной экспансии и авторитаризм.

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В Прибалтике раскаялись за борьбу с "Севпотоком-2"

Газопровод «Северный поток – 2» продолжает расстраивать страны Прибалтики. На этот раз звучат не только привычные речи об «орудии российской агрессии», но и парадоксальные сожаления. И прежде всего – об упущенной выгоде, миллионах евро, которые «Северный поток – 2» мог бы принести соседям России, а вместо этого принес одни разочарования.

Сейчас, когда «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) уже почти доделан, среди некоторых соседей России крепнет досада – из-за того, что они задаром упустили выгодный куш. Влиятельный эстонский медиамагнат – член правления концерна Ekspress Grupp Ханс Х. Луйк написал в Facebook, что государства Прибалтики всячески противились «Северному потоку – 2» и не получили в итоге от этого проекта ни цента, хотя могли.

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Вооруженные чеченцы схлестнулись с росгвардейцами в Крыму

В Симферополе росгвардейцы попытались пресечь массовую драку между местными жителями и группой чеченцев, в итоге стычка переросла в конфликт с силовиками. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как полицейские и сотрудники Росгвардии разводят участников конфликта, и один из последних ударил молодого человека из толпы по голове бутылкой. Силовики задержали мужчину, а его товарищи попытались «отбить» его у росгвардейцев.

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В Гааге отказали в большей части требований структуры ЮКОСа к России

Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к России, но большинством голосов посчитал присудить к взысканию с России 2,6 млрд долларов плюс проценты и арбитражные издержки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации надзорного ведомства, 23 июля завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой второй волны исков против России, инициированных бывшими акционерами ОАО «НК «ЮКОС» и аффилированными с компанией лицами, передает ТАСС.

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В Эстонии пригрозили выходом из Евросоюза

Эстонии следует выйти из Евросоюза (ЕС) в случае, если его руководство усилит надзорные меры за состоянием экологии, введет новые налоги для промышленников и продолжит курс на построение «зеленой экономики». Об этом в своей колонке для издания Uued Uudised рассказал лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

По его словам, новая энергетическая программа Брюсселя, за которую ратуют левые политические силы в Европе, противоречит национальным и экономическим интересам страны. Политик заверил, что так называемая «зеленая революция» ставит перед собой цель уничтожить промышленность в Восточной Европе ради концентрации мощностей в Германии и Франции.

«А нам взамен предлагаются на кончике пальца гранты и проектики социальной помощи», — написал Хельме.

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Даниил Медведев вылетел с Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале мужского одиночного разряда спортсмен проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 в пользу соперника россиянина.

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Актер «Штрафбата» попал в реанимацию

кадр фильма "Монро"

Актер Игорь Регнер оказался в реанимационном отделении со множественными травмами и переломами. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомленный источник.

«56-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение ГКб им. Боткина с диагнозом: тупая травма груди, множественные переломы ребер слева, перелом левой лучевой кости. Травмы получены 17 июля», - пояснил он.

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В мире,Густав Рейнфельдт,Игорь Регнер,Светлана Тихановская,Давид Арахамия,Даниил Медведев,Мария Захарова,Джозеф Байден,Леонид Кравчук,Росгвардия,ЮКОС,МИД,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Киев,Россия,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,Украина,
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