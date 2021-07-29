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Арахамия: Киев мог бы шантажировать весь мир, если бы не отказ от ядерного оружия

Российская Газетаиещё 25
13 часов назад

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что первый президент Украины Леонид Кравчук совершил большую ошибку, подписав Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США, и таким образом отказавшись от ядерного оружия. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат Рады заявил об упущенном шансе Киева "шантажировать весь мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Арахамии, если бы Киев сохранил ядерное оружие, то мог бы сейчас "шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как в настоящее время это происходит в других странах".

Также депутат отметил, что "если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому, о другом и так далее".

При этом надо отметить, что Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в декабре 1994 года президентом Украины Леонидом Кучмой, а не Кравчуком.

Леонид Кравчук, бывший президент Украины и нынешний глава украинской делегации в трехсторонней группе по урегулированию на Донбассе, между тем уже почти месяц находится в реанимации на аппарате ИВЛ после сложной операции на сердце.

Конфликты,Ядерное оружие,Слуга народа,Давид Арахамия,Леонид Кучма,Леонид Кравчук,Киев,Россия,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,Украина,
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