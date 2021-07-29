Депутат Рады заявил об упущенном шансе Киева "шантажировать весь мир"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что первый президент Украины Леонид Кравчук совершил большую ошибку, подписав Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США, и таким образом отказавшись от ядерного оружия. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Арахамии, если бы Киев сохранил ядерное оружие, то мог бы сейчас "шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как в настоящее время это происходит в других странах".

Также депутат отметил, что "если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому, о другом и так далее".

При этом надо отметить, что Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в декабре 1994 года президентом Украины Леонидом Кучмой, а не Кравчуком.