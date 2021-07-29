Секс-скандал: что известно об отзыве посла Молдавии из России

"До выяснения всех обстоятельств этого дела воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе, но подчеркиваем, что в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода. Уважение и защита человеческого достоинства - один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба", - сказано в сообщении.