Секс-скандал: что известно об отзыве посла Молдавии из России

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СМИ Молдавии назвали секс-скандал причиной отзыва посла из России

Газета.Ru
46 минут назад

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был отозван в Кишинев для консультаций в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц посольства. Об этом сообщает портал Deschide.md.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

СМИ удалось выяснить имя жертвы, однако журналисты не стали раскрывать его "по понятным причинам".

Согласно публикации, женщине удалось убежать из отеля.

Агентство "Интерфакс" приводит комментарий пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэля Водэ.

"До выяснения всех обстоятельств этого дела воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе, но подчеркиваем, что в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода. Уважение и защита человеческого достоинства - один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба", - сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.

В мире,МИД,Интерфакс,Россия,Кишинев,Молдова, Республика,
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