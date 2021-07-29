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В Швеции описали сценарий будущей войны в Европе с участием России

Газета.Ru
36 минут назад

Существует вероятность масштабного военного конфликта в Европе в ближайшем будущем. Соответствующее мнение выразил шведский эксперт Густав Рейнфельдт в статье для газеты Dagens industri.

В Швеции описали сценарий будущей войны в Европе с участием России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основную опасность нового конфликта специалист видит в желании стран изменить свои государственные границы. Основанием для нового передела мира, как считает Рейнфельдт, станут агрессивный национализм, стремление к территориальной экспансии и авторитаризм.

Подобного рода государства эксперт противопоставил членам ЕС и их партнерам, которые объединились для мирного сосуществования и соблюдения прав человека. Противников подобной концепции эксперт увидел в России, Турции и Сербии.

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По мнению Рейнфельдта, «авторитарное правительство России» стремится «вернуть былое величие» через развязывание войн в Молдавии, Грузии и на Украине. Специалист также обвинил Россию в строительстве газопровода «Северный поток — 2», который, как считает эксперт, лишит Киев «геополитического преимущества».

Согласно статье, Турция подтвердила свою готовность к вступлению в большую войну, когда поддержала конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году. Анкара также продолжает оккупацию Кипра.

В свою очередь Сербия по-прежнему не признает суверенитет Республики Косово и геноцид боснийских мусульман, организованный в Сребренице в 1995 году. Все это свидетельствует о растущей геополитической агрессии в Европе, заключил Рейнфельдт.

Ранее сообщалось, что российские Воздушно-космические силы планируют поставить на вооружение по меньшей мере два новых так называемых самолета «Судного дня», или «конца света» на случай ядерной войны.

Армия,Густав Рейнфельдт,НАТО,Правительство РФ,ЕС,Россия,Швеция,
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