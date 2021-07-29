Актер «Штрафбата» попал в реанимацию

Актер Игорь Регнер оказался в реанимационном отделении со множественными травмами и переломами. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомленный источник.

Фото: кадр фильма "Монро" кадр фильма "Монро"

«56-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение ГКб им. Боткина с диагнозом: тупая травма груди, множественные переломы ребер слева, перелом левой лучевой кости. Травмы получены 17 июля», - пояснил он.

Источник рассказал, что сведения о травмах актера были переданы в полицию, так как он не мог нанести их себе самостоятельно. Правоохранительные органы начали проверку. При этом опросить Игоря Регнера пока не представляется возможным из-за тяжелого состояния.

Игорь Регнер известен своими ролями в фильмах и сериалах «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Любить по-русски-2», «Китайский сервиз», «В круге первом», «Солдаты», «Лесник» и многих других. Кроме того, актер преподает на кафедре физического воспитания в Финансовом университете при Правительстве России.

Там изданию заявили, что им о случившемся практически ничего не известно.

«Мне сказали, что Игорь Антонович в пятницу попал в больницу с воспалением легких, говорят, что это не ковид», - рассказал один из коллег актера.