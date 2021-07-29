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Захарова раскрыла смысл «печенек из Белого дома» для Тихановской

Анна Безрукова
19 минут назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о смысле "печенек из Белого дома", которые американский лидер Джо Байден преподнес оппозиционерке и экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Дипломат обнаружила аналогию, проведя языковую параллель.

Захарова раскрыла смысл «печенек из Белого дома» для Тихановской
Фото: ТАССТАСС

Мария Захарова рассказала, по какой причине в действительности президент США Джо Байден подарил бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской печенье. Как считает официальный представитель российского МИД, это стало не просто подарком оппозиционеру из другой страны, но замаскированным "способом управления".

"Тихановская рассказала, что Байден после окончания встречи с ней вернулся и вручил ей "печеньки из Белого дома". Это ее прямое высказывание. Слово в слово. Казалось бы, не может быть реальность столь прекрасной. А вот и нет. Может", - шутливо написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства вспомнила, что в английском языке слово «cookie» означает не только печенье, но и небольшой фрагмент данных, отправляемых веб-сайтом, а далее они хранятся на компьютере пользователя.

"Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у пользователей сайт. Их функцией заключается в аутентификации пользователя; хранении его персональных предпочтений и настроек, контроль за состоянием сеанса доступа к пользователю. Печеньки - это доступ к самым важным данным клиента и управление им. Бинго", - написала Захарова.

Политика,Светлана Тихановская,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД,Беларусь,Соединенные Штаты,
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