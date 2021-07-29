Захарова раскрыла смысл «печенек из Белого дома» для Тихановской

"Тихановская рассказала, что Байден после окончания встречи с ней вернулся и вручил ей "печеньки из Белого дома". Это ее прямое высказывание. Слово в слово. Казалось бы, не может быть реальность столь прекрасной. А вот и нет. Может", - шутливо написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.