В Эстонии пригрозили выходом из Евросоюза

Эстонии следует выйти из Евросоюза (ЕС) в случае, если его руководство усилит надзорные меры за состоянием экологии, введет новые налоги для промышленников и продолжит курс на построение «зеленой экономики». Об этом в своей колонке для издания Uued Uudised рассказал лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

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По его словам, новая энергетическая программа Брюсселя, за которую ратуют левые политические силы в Европе, противоречит национальным и экономическим интересам страны. Политик заверил, что так называемая «зеленая революция» ставит перед собой цель уничтожить промышленность в Восточной Европе ради концентрации мощностей в Германии и Франции.

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«А нам взамен предлагаются на кончике пальца гранты и проектики социальной помощи», — написал Хельме.

Он подчеркнул, что такая модель фактически разорит крупный бизнес и сосредоточит капиталы в руках государства, и пригрозил Европе построением «нового социализма».

«Вводится все больше налогов, убивающих труд, и все больше субсидий на поддержку нежизнеспособных отраслей. Все решения о распределении денег принимают обезличенные чиновники и политики, которые успешно оградили себя от собственных избирателей», — отметил лидер национал-консерваторов.

Хельме также назвал политику Брюсселя попыткой преобразовать ЕС в единое централизованное государство, где любой «намек на самостоятельные решения» отдельных стран будет исключен.

«Нас снова сделают провинцией без права голоса», — заключил он.

В начале лета 2021 года Европейская комиссия приняла план по защите климата и экологии, который предполагает снижение вредных выбросов на 55 процентов к 2030 году, а также введение налогов на импортные товары стран с низкими экологическими стандартами.