В Симферополе росгвардейцы попытались пресечь массовую драку между местными жителями и группой чеченцев, в итоге стычка переросла в конфликт с силовиками. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как полицейские и сотрудники Росгвардии разводят участников конфликта, и один из последних ударил молодого человека из толпы по голове бутылкой. Силовики задержали мужчину, а его товарищи попытались «отбить» его у росгвардейцев.