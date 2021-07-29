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Конфликт чеченцев с росгвардейцами попал на видео

Lenta.ru
38 минут назад

В Симферополе росгвардейцы попытались пресечь массовую драку между местными жителями и группой чеченцев, в итоге стычка переросла в конфликт с силовиками. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как полицейские и сотрудники Росгвардии разводят участников конфликта, и один из последних ударил молодого человека из толпы по голове бутылкой. Силовики задержали мужчину, а его товарищи попытались «отбить» его у росгвардейцев.

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Очевидцы рассказали, что у конфликтующих было оружие и ножи. Причина драки неизвестна.

Происшествия,Видео,Росгвардия,Правительство РФ,Симферополь,
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