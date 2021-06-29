Пока вы не уснули: В Москве добавится запретов для непривитых

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В Москве расширят применение QR-кодов

Замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что список «свободных от ковида» столичных зон не ограничится общепитом.

По словам Немерюка, QR-коды, подтверждающие наличие прививки или отрицательного ПЦР-теста, могут распространить на транспорт и магазины.

Топливный кризис: Европа ждет помощи от «Газпрома»

В связи с выводом в июле основных российских экспортных газопроводов в плановый ремонт стоимость газа в Европе может взлететь.

Если «Газпром» 29 июня не забронирует дополнительную мощность для прокачки «голубого топлива» (64 млн кубометров в сутки) через территорию Украины – от чего российская компания предпочитала отказываться в этом году – то из-за нехватки газа резко замедлится наполнение хранилищ Европы.

В США рассказали о новом опасном оружии России

roscosmos.ru

В России прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск новейшей МБР, созданной Московским институтом теплотехники (МИТ), состоялся на космодроме Плесецк. Об этом сообщает портал 19FortyFive.

Автор статьи Питер Сучиу отметил, что испытания прошли успешно.

Россиянам запретили въезд в Германию

С 29 июня Германия ввела запрет на въезд в страну жителям России из-за распространения мутаций коронавируса. Об этом сообщается на портале представительства ФРГ в России.

В списке оказались еще 14 стран, среди которых Бразилия, Британия и Индия.

«Унижение для США»: Китай об отказе России от доллара

Возможная дедолларизация России является протестом, насмешкой и презрением американской гегемонии. Об этом заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь газете Хуаньцю шибао.

По мнению эксперта, дедолларизация существенно не отразится на России.

Задержан лидер группировки поклонников Тесака

Об этом во вторник сообщили в ФСБ.

Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса

Режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров умер от коронавируса в больнице. Об заявила его вдова Жанна Карабалаева.

По словам вдовы, Шатров умер сегодня ночью.

Испытания АПЛ "Белгород" встревожили Великобританию

Испытания новейшей российской подводной лодки "Белгород" встревожили жителей Великобритании после публикации об этом в газете The Telegraph.

Читатели активно откликнулись на публикацию в издании. Одни относятся с недоверием и считают, что из-за гигантского размера подлодки ВМС США и Великобритании будут почти все время знать, где находится "Белгород".

Боррель анонсировал новые санкции против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ближайшие недели и месяцы подготовит варианты новых санкций против России и возможные сферы взаимодействия с Москвой.

Кроме того, по поручению саммита ЕС Боррель будет готовить возможные сферы взаимодействия с Москвой.

Британцы удивились скудному меню в столовой Украины

Второй день масштабных учений Sea Breeze 2021 привлек внимание не морскими маневрами, а внутренней кухней – причем в прямом смысле.