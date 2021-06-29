В США рассказали о новом опасном оружии России

Автор статьи Питер Сучиу отметил, что испытания прошли успешно. В связи с этим американские военные должны встревожиться. По его мнению, Россия работает над перспективной межконтинентальной баллистической ракетой «Кедр», которая будет иметь две модификации — мобильного и наземного базирований.