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В США рассказали о новом опасном оружии России

News.ru
1 час назад
В России прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск новейшей МБР, созданной Московским институтом теплотехники (МИТ), состоялся на космодроме Плесецк. Об этом сообщает портал 19FortyFive.
В США рассказали о новом опасном оружии России
Фото:  roscosmos.ru roscosmos.ru
Автор статьи Питер Сучиу отметил, что испытания прошли успешно. В связи с этим американские военные должны встревожиться. По его мнению, Россия работает над перспективной межконтинентальной баллистической ракетой «Кедр», которая будет иметь две модификации — мобильного и наземного базирований.
Мобильные МБР могут обладать рядом преимуществ по сравнению со стационарным аналогом: в частности, их сложнее обнаружить, отследить и уничтожить, — говорится в статье.
Американский аналитик заявил, что в Кремле поставили задачу изменить существующие системы «Тополь». Комплексы «Кедр» являются важной вехой российской программы по модернизации ракетных систем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени на боевое дежурство будут поставлены уникальные системы вооружений, в числе которых гиперзвуковая ракета «Циркон» и зенитные системы «Прометей».
Армия,Владимир Путин,Московский институт теплотехники,Россия,Плесецк,Соединенные Штаты,
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