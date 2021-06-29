Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса

Режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров умер от коронавируса в больнице. Об этом со ссылкой на его вдову Жанну Карабалаеву сообщает «СтарХит».

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По словам вдовы, Шатров умер сегодня ночью.

«Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю», - рассказала она.

Жанна Карабалаева попросила помочь ей достойно проводить мужа в последний путь, посетовав, что именно она сейчас должна делать с учетом того, что сама лежит дома с пневмонией.

«Приму любую помощь, любой совет. Я обязательно буду держать вас в курсе дела — что и как происходит. Буду благодарна любому конкретному опыту. Сказать, что я потеряна — ничего не сказать», - заявила она, поблагодарив поклонников за соболезнования и сочувствие.

Шатрову было 45 лет, он ушел на пике карьеры. Последней работой режиссера стал клип для певицы МакSим «Спасибо». Сама артистка сейчас борется за жизнь в реанимации. МакSим госпитализировали 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у певицы пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.