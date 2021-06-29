Испытания подлодки "Белгород" встревожили Великобританию

Испытания новейшей российской подводной лодки "Белгород" встревожили жителей Великобритании . Они делятся своими комментариями после публикации об испытаниях в газете The Telegraph

Об этом пишет "ИноСМИ" . Всего через несколько дней после инцидента в Черном море с участием эсминца Королевского флота Россия провела в испытания атомной подводной лодки "Белгород". Об этом сообщала и "РГ"

Длина подлодки - 184,1 метра. Считается, что она станет носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Есть предположения. что она отправится служить на Тихоокеанский флот, но на Западе опасаются, что "Белгород" развернут в Арктике и Северной Атлантике, где в последние годы Москва значительно увеличила активность своего подводного флота.

Читатели активно откликнулись на публикацию в издании. Одни относятся с недоверием и считают, что из-за гигантского размера подлодки ВМС США и Великобритании будут почти все время знать, где находится "Белгород". Другие читатели предупреждают: российская военная доктрина учит понимать и уважать возможности противника.

"Будем надеяться, что британские вооруженные силы не сплошь укомплектованы читателями газеты Telegraph, иначе мы можем получить неприятный нежданчик от русских", - пишут в комментариях к статье.

Многие комментаторы удивляются собственным политикам, которые убеждают жителей Великобритании, что российский военно-морской флот "разорван в клочья" и смеются над фарсом, устроенным британским флотом в Черном море.