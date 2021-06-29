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ФСБ задержала лидера группировки поклонников Тесака

Lenta.ru
1 час назад
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали лидера брянской ячейки межрегиональной праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» (НВСРП). Об этом во вторник, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в ФСБ.
ФСБ задержала лидера группировки поклонников Тесака
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным спецслужбы, радикалы являются поклонниками Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и считают себя «продолжателями его дела».
Происшествия,Максим Марцинкевич,ФСБ,Lenta.ru,
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