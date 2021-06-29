Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ближайшие недели и месяцы подготовит варианты новых санкций против России и возможные сферы взаимодействия с Москвой . Об этом он заявил в своем еженедельном блоге, посвященном во вторник отношениям с Россией.

"В ближайшие недели и месяцы я буду готовить различные направления действий, которые определили лидеры (27 стран ЕС - прим. ТАСС): в первую очередь это означает работу по сохранению единства ЕС, что является нашим самым сильным преимуществом при работе с Москвой, - пишет он. - Во-вторых, Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству".

Кроме того, по поручению саммита ЕС Боррель подготовит возможные сферы взаимодействия с Москвой. "В-третьих, Евросовет также попросил Еврокомиссию и меня разработать варианты по таким темам, как климат и окружающая среда, здравоохранение, а также вопросы внешней политики, в которых мы могли бы изучить способы взаимодействия с Россией. Он также напомнил о важности контактов между людьми и необходимости дальнейшей поддержки российского гражданского общества", - добавил глава дипломатии ЕС.

Евросоюз заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем, так как Москва является крупным игроком на мировой арене, добавил Боррель. "...Последний столп наших отношений с Россией: взаимодействие. Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС: Ливия, Афганистан, Нагорный Карабах и Сирия являются показательными примерами. Я также имею в виду СВПД по Ирану, участником которого является Россия и который мы должны вернуть в нужное русло", - отметил Боррель.

Кроме того, по словам главы дипломатии ЕС, без России невозможно решить глобальные проблемы. "Есть также глобальные проблемы, в решении которых в наших интересах привлечь Россию, потому что не решение этих проблем затронет всех нас", - добавил он.