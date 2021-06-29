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Не только общепит: Москва расширит применение QR-кодов

Мария Иванова
1 час назад
Замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что список «свободных от ковида» столичных зон не ограничится общепитом. Об этом сообщает Russia Today.
По словам Немерюка, QR-коды, подтверждающие наличие прививки или отрицательного ПЦР-теста, могут распространить и на другие отрасли сферы услуг.
Немерюк отметил, что произойдет это не в ближайшее время, но может коснуться магазинов и транспорта, сообщает ТАСС.
«Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», - сказал он.
С 28 июня посещать московские кафе и рестораны (внутренние залы, не веранды) смогут только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки и отрицательного теста необходимо подтверждать именно QR-кодом, а не бумажной справкой. Летние кафе и веранды города без QR-кодов можно посещать по 11 июля включительно.
Сообщалось, что QR-код не понадобится клиентам гостиниц, сотрудникам компаний, студентам и преподавателям, которые решат посетить расположенные на их внутренней территории общепиты (но только если в ресторан гостиницы/столовую не могут попасть люди «с улицы»).
Новости Москвы,Видео,Алексей Немерюк,ИТАР-ТАСС,
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