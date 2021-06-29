Турция тоже закрыла границы с шестью государствами из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. Речь идет о Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР.

Следует заметить, что новый штамм «Дельта» в основном поражает молодых людей, обладающих довольно сильным иммунитетом, чтобы побороть инфекцию. Несмотря на все увеличивающееся количество инцидентов заражений среди школьников, у медиков пока отсутствуют данные в пользу вакцинации лиц моложе 18 лет, поскольку среди этой группы населения серьезные симптомы встречаются редко.