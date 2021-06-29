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Опасные мутации: Россиянам запретили въезд в Германию

Анна Безрукова
45 минут назад
С 29 июня Германия ввела запрет на въезд в страну жителям России из-за распространения мутаций коронавируса. Об этом сообщается на портале представительства ФРГ в России.
Институт Роберта Коха, который находится в подчинении у Министерства здравоохранения ФРГ, включил РФ и Португалию в перечень государств, где идет распространение опасных мутаций коронавируса. В списке оказались еще 14 стран, среди которых Бразилия, Британия и Индия.
«Для предотвращения завоза мутированных форм COVID-19 Федеральным правительством было принято решение о введении в отношении поездок из РФ в Германию общего запрета на въезд и передвижение», — отмечается в заявлении ФРГ.
Ранее появилась информация, что немецкие власти отказались признавать привитыми от коронавируса граждан, прошедших вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Причина этого в том, что препарат еще не допущен к применению на территории ЕС.
Турция тоже закрыла границы с шестью государствами из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. Речь идет о Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР.
Следует заметить, что новый штамм «Дельта» в основном поражает молодых людей, обладающих довольно сильным иммунитетом, чтобы побороть инфекцию. Несмотря на все увеличивающееся количество инцидентов заражений среди школьников, у медиков пока отсутствуют данные в пользу вакцинации лиц моложе 18 лет, поскольку среди этой группы населения серьезные симптомы встречаются редко.
В мире,Видео,Роберт Кох,ЕС,Россия,Португалия,Германия,
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